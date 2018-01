La Corée du Nord appelle ses citoyens à ne pas mélanger la bière avec la vodka

Le poktanju, cocktail-bombe, un mélange de vodka et de bière, pourrait nuire à la santé de Nord-coréens pendant l'hiver, tel était l'avertissement lancé par la radio centrale de la Corée du Nord.

A l'occasion de la fête du Nouvel An, la radio centrale de la Corée du Nord a appelé ses citoyens à ne pas mélanger la bière et la vodka, annonce l'agence sud-coréenne Yonhap.

«La vodka ne devrait pas être consommée en quantité supérieure à un équivalent de 80 cl d'alcool durant toute la soirée et il vaut mieux boire la vodka et la bière séparément», conseille la radio citée par l'agence.

Selon les explications de la radio, «en hiver, l'organisme consommant beaucoup d'énergie thermique pour maintenir la température du corps, il faut prendre soin de votre santé».

«Surtout, si on abuse de boissons alcoolisées ou on mélange de la vodka avec de la bière, cela peut avoir une influence négative sur le cœur et le foie qui jouent un rôle important dans la régulation de la température du corps», souligne la radio.

Cette information a attiré l'attention de la Corée du Sud, lors des années de dictature militaire, les Sud-coréens ont pris l'habitude de consommer une boisson militaire locale, le poktanju (cocktail-bombe) qui était un alcool fort mélangé avec la bière pour s'enivrer plus rapidement.

L'agence cite un Nord-coréen qui s'est enfui récemment pour vivre en Corée du Sud. Selon lui, avant 2010, les simples Nord-coréens ne mélangeaient jamais la vodka avec la bière et n'en avaient même pas idée.

Si l'avertissement a été donné par la radio, cela signifierait que la coutume de mélanger les deux boissons s'est largement répandue dans la société, selon le transfuge.

L'agence affirme qu'auparavant, seule l'élite de la société nord-coréenne était familière avec le poktanju.