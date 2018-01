Les 3 langues que les enfants devraient apprendre pour un meilleur avenir

Quelle est la langue que devrait commencer à étudier votre enfant pour qu'il ait un avenir assuré?

Historiquement, la réponse a souvent été l'espagnol, compte tenu du nombre de pays qui le parlent dans le monde, mais des recherches récentes privilégient l'allemand et le mandarin et le français, relate le site indy100.

Le Centre for Economics and Business Research and Opinion britannique, en partenariat avec l'aéroport d'Heathrow , a interrogé 2.001 parents d'enfants de moins de 18 ans, en parallèle d'un sondage auprès de plus de 500 chefs d'entreprise du Royaume-Uni

Quelque 45% des parents ont déclaré que leurs enfants ne parlaient pas une deuxième langue, tandis que 19% ont déclaré ne pas vouloir apprendre une nouvelle langue. Un parent sur dix a dit que leurs enfants avaient trouvé cela trop difficile.

L'étude a également révélé que le français, l'allemand et le mandarin sont les trois langues que les enfants devraient apprendre de nos jours pour mieux profiter de leur vie dans dix ans.

Les compétences linguistiques devraient créer 500 milliards de livres sterling d'ici 2027.