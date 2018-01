Plus de magazine Playboy dans votre boîte à lettres?

La direction de la société Playboy Enterprises, qui publie le magazine Playboy, a annoncé songer à renoncer à la version imprimée de celui-ci, relate The Wall Street Journal.

Le monde de Playboy est beaucoup plus étendu que le petit magazine hérité du passé. L'entreprise souhaite se concentrer sur ce monde plus large, a expliqué Ben Kohn, directeur général de Playboy Enterprises.

On parle de plus en plus souvent de la disparition de la version imprimée de Playboy car ces dernières années, le magazine était déficitaire. Son tirage a par conséquent été fortement diminué.

D'ailleurs, du vivant de Hugh Hefner, fondateur du magazine, qui détenait 35% des actions de Playboy Enterprises, une entente était en vigueur entre lui et les actionnaires majoritaires, selon laquelle la version imprimée existerait tant qu'il reste en vie. Après son décès, les autres actionnaires ont décidé de diversifier le label Playboy. Les entrepreneurs envisagent notamment de sortir des produits marqués du fameux logo à la tête de lapin.