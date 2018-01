Quand le Père Noël nous fait part des lettres qu'il reçoit

En 2017, comme chaque année depuis 1962, la poste française a joué le jeu pour la 55e année. De 5.000 lettres à la première édition, le secrétariat du Père Noël en a reçu l'année dernière 1,7 million, dont quelque 130.000 courriels, en provenance de plus de 140 pays.

Le Père Noël russe a eu encore plus travail, car «il a reçu cette fois-ci 3.156.123 lettres dont environ le quart par le biais de messages en ligne», a déclaré à Sputnik la directrice de la société Poste du Père Noël, Lioudmila Souranova.

Les «lutins» au service du Père Noël, tant russes que français, mettent en relief la gentillesse des enfants qui envoient des cadeaux non seulement au bonhomme à la barbe blanche, notamment des noix, des porte-clés, des sucettes, des moufles rouges et blanches ou encore des bracelets pour la Mère Noël, mais également des carottes, vraies ou fausses, pour ses rennes.

Sputnik présente une sélection de lettres adressées au Père Noël par des enfants et… des adultes.

«Cher Père Noël, comment vas-tu? Tu sais, si tu ne peux pas m'acheter ce que je veux, t'en fais pas. Offre-moi simplement une grosse somme d'argent.» Matveï, 8 ans, Russie.

«Cher Père Noël, si tu m'apportes un cadeau qui fonctionne avec des piles, n'oublie pas les piles, s'il te plaît.» Non signée, Russie.

«Père Noël adoré, je ne veux rien d'autre qu'un baiser sous mon oreiller. Devant la cheminée tu trouveras des biscuits pour te restaurer.» Philippine, 10 ans, France.

«Papa Noël! S'il te plaît, fais que je devienne tout de suite adulte pour ne plus avoir à obéir à mes parents.» Anton, 6 ans, Russie.

«Je voudrais tellement avoir un dragon, mais pas celui qui crache du feu sinon j'aurais peur. À défaut de dragon, tu peux m'apporter un dinosaure.» Igor, 7 ans, Russie.

«Cher Père Noël! Apporte-moi, s'il te plaît, un sous-marin. Pas un jouet, mais un vrai. Pour pouvoir voyager à travers le monde.» Kirill, 7 ans, Russie.

«Cher Père Noël, j'espère que tu m'apporteras plein de cadeaux à Noël, mais je te laisse les choisir. Bon courage.» Matteo, 3 ans, France.

«Cher Papa Noël, offre-moi, s'il te plaît, une carte bancaire, comme celles de papa et maman, qui ne tarira jamais!» Anna, 5 ans, Russie.

«Père Noël, je t'aime beaucoup. Je sais que si ne suis pas gentille, tu ne donneras que des clémentines et des chocolats.» Lisa, 4 ans, France.

Les uns dressent une toute une liste: «Père Noël, je veux 1. un iPad 2. un pistolet jouet 3. des jumelles de vision nocturne. PS. Surtout pas de vêtements.» Non signée, Russie.

«Cher Père Noël, je suis en CE1 et je travaille bien à l'école. Je suis des fois sage, des fois sotte. Voici ma lettre: une poupée my scene blonde ou brune, une poupée bratz blonde, un micro star academy, un Polly pocket le loft, une Barbie princesse des nuages, une boulangerie playmobil, une boucherie playmobil, une Barbie cendrillon, une montre.» Lisa, 7 ans, France.

D'autres sont bien plus modestes: «Bonjour, Père Noël. Je m'appelle Vadim et j'ai 9 ans. J'ai une sœur qui en a 5. Dites s'il vous plaît: aurons-nous de la neige cette année? Je voulais te demander aussi un cadeau, le même que l'année dernière, une carte postale ou une photo de toi.» Vadim, 9 ans, Russie.

«Coucou, Père Noël… J'ai été sage, merci pour les cadeaux que tu vas peut-être m'apporter.» Célia, 5 ans, France.

Certains souhaitent faciliter la tâche au vieux bonhomme: «Père Noël, bonjour! Comment vas-tu? Voilà ce que je voudrais avoir en cadeau: www.ozon.ru/context/detail/3094777/» Non signée, Russie.

Plusieurs enfants ne demandent rien du tout: «Bonjour, Papa Noël! Si tu t'ennuies pour le Nouvel An, viens chez nous. Nous n'avons pas de cheminée, mais nous avons une sonnette à la porte d'entrée et nous t'accueillerons avec joie. L'adresse est sur l'enveloppe.» Non signée, Russie.

«Bonjour, Père Noël, j'espère que tu vas bien et que tu n'as pas attrapé froid!… Je te préparerai des petits gâteaux et du lait pour la nuit de Noël en espérant que tu auras le temps de les manger, car je sais que cette nuit tu as beaucoup d'enfants à gâter.» Hugo, 5 ans, France.

«Coucou, Papa Noël! J'espère que tu vas bien! Moi oui! Tu sais que je t'aime très très très très fort! Je ne t'écris pas pour te demander un cadeau! Je t'aime!» Émilie, 10 ans, France.

Il y a aussi ceux qui se soucient du monde entier: «J'espère qu'un jour il y aura la paix dans le monde et que personne ne mourra de faim.» Antoine, 11 ans, France.

«Bonjour, Père Noël!… Pour Noël nous voulons la paix dans notre famille et dans toutes les maisons du monde… Nous te souhaitons un bon réveillon et du courage pour la distribution des cadeaux. Si tu ne peux pas nous apporter de cadeaux, ce n'est pas grave, nous avons notre famille et c'est suffisant.» Julie et Gabrielle, 13 et 4 ans, France (île de la Réunion).

«Bonjour, Papa Noël! Je voudrais te demander la santé pour tout le monde et pour mes proches et la paix dans le monde entier…» Artiom, 10 ans, Russie.

Pour ce qui est des adultes, un sondage a été organisé en Russie par le groupe Romir. Ainsi, sur les 2.000 personnes interrogées, 63% ont demandé de la santé (essentiellement les plus de 45 ans), 27% ont souhaité du bonheur et 17% ont voulu de l'argent (principalement les mois de 35 ans).

Côté cadeaux, le plus attendu est un voyage, suivi d'un nouvel appartement ou maison. La troisième sur la liste est une voiture flambant neuve. Les Français leur emboîtent le pas: «Papa Noël, tu peux croire que c'est une blague, mais non, il n'y a pas d'âge pour croire au Père Noël. J'ai 42 ans et je voudrais une Opel Astra GTS blanche dont tu trouveras la photo ci-joint.»

Fait intéressant: le cadeau le plus souhaité en 2016, l'argent, n'est même pas entré dans le top 5 cette année en Russie. À l'inverse de la France où l'argent en espèces dominent le top.

Enfin, 2% des Russes ont demandé au Père Noël de pouvoir ne pas travailler la nuit du Nouvel An pour le fêter en famille.

Pourtant, tous les adultes ne sont pas égoïstes et certains demandent si Papa Noël peut faire quelque chose pour que la crise se termine rapidement.

En ce qui concerne les Français, selon un sondage de fin 2015, un sur trois souhaitait recevoir du parfum ou des produits de beauté. Le voyage était pour 29,8% des interrogés le cadeau idéal, devant la sortie (restaurant ou spectacle) pour 25,7% des sondés. L'ordinateur et la tablette occupaient respectivement la quatrième et la cinquième place des présents espérés pour Noël.

En 2017, le tableau a un peu changé: le top 5 des cadeaux souhaités en France se présente comme suit: de l'argent, des vêtements, des livres ou des bandes dessinées, des chèques cadeaux, un produit de beauté ou un parfum.