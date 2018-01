L’armée US développe une simulation de fusillade dans une école

Le département de la Sécurité intérieure et l'Armée américaine ont développé un jeu vidéo de réalité virtuelle qui simule une fusillade d'école et vise à former les enseignant à agir dans le cas d'une attaque éventuelle.

© AP Photo/ Lynne Sladky Une fusillade dans une école primaire en Californie, plusieurs victimes

Le jeu permet notamment aux utilisateurs de «vivre» une fusillade dans une école en tant qu'enseignant, que policier ou que tireur. Selon le scénario, un homme armé pénètre dans l'école tandis que les forces spéciales essaient de le tuer, rapporte le portail informatique Gizmodo

Le but d'un enseignant est de rassembler les élèves paniqués et de trouver un espace sûr afin de sauver des vies. En tant que tireur, le joueur parcourt l'école afin de trouver des cibles et tuer au hasard. Les policiers, quant à eux, doivent trouver l'assaillant et le neutraliser.

L'EDGE (Enhanced Dynamic Geo-Social Environment) est un programme de réalité virtuelle financé par le gouvernement qui a, dans le passé, formé des services de police et des pompiers à des situations de tir similaires en utilisant la technologie de la réalité virtuelle. C'est la première fois que la technologie sera conçue spécifiquement pour les enseignants.