Craquez pour la pâte à tartiner au chocolat en version... rouge à lèvres

Mesdames, si vous aimez les bonbons et tout ce qui touche au chocolat, vous êtes servies… jusque dans vos trousses de maquillage. En effet, après le rouge à lèvres de Bourjois qui prenait la teinte chocolat, voici un nouveau produit qui va encore plus loin et dont l'appellation en fera rêver plus d'une: Nude-tella. Vous l'aurez compris, ce rouge à lèvres se pare du goût de la pâte à tartiner de notre enfance.

Les utilisateurs des réseaux sociaux raffolent d'ores et déjà de ce nouveau produit gourmand à saveur de Nutella qui a été développé par une grande marque de cosmétiques américaine, Beauty Bakerie.

Longue tenue, fini velours et parfum irrésistible sont les trois grands atouts de cette gamme qui comporte quatre 4 teintes: Nudi-tea (un beige sable), Skinny Dip (un nude rosé), Birthday Suit (un beige caramel) et Bake it Naked (un chocolat intense).

You can now buy Nutella lipstick and by god, we’re salivating already. https://t.co/5YelI2AEZ8 pic.twitter.com/swoausYSRF — Mamamia (@Mamamia) 19 декабря 2017 г.​

Si vous les voulez tous, le coffret est déjà disponible sur le site de Beauty Bakerie au prix de 60 dollars (environ 51 euros).

Reste à savoir combien de temps il sera possible de résister à cette senteur sans craquer pour un vrai pot de la fameuse pâte à tartiner.