Marche des Sherlock Holmes: Riga commémore un film soviétique

Riga est devenue en 2012 la première ville qui a décidé à célébrer l'anniversaire du héros des romans de Sir Arthur Conan Doyle. Les initiateurs de l'idée, qui ont été soutenus par le conseil municipal de la ville, ont estimé que l'anniversaire devait être fêté dans la capitale lettone puisque c'est ici que le réalisateur soviétique Igor Maslennikov avait fait les prises de vue de son film Les Aventures de Sherlock Holmes et du docteur Watson.

Des dizaines de sosies du grand détective privé doté d'une mémoire remarquable et de son fidèle ami et collègue sont descendus ce samedi dans les rues de Riga, a indiqué le correspondant de Sputnik. On remarquait également la présence d'autres personnages des grandes œuvres de Sir Arthur Conan Doyle.

Les participants à la fête, dont de nombreux enfants, ont commencé à se rassembler en début d'après-midi sur les marches du Musée national des arts pour défiler un peu plus tard dans la vieille ville.

Riga célèbre l'anniversaire de Sherlock Holmes tous les ans. L'écrivain n'a malheureusement pas cité la date précise de la naissance de son personnage, mais les fans estiment qu'il est né en janvier 1854.

Dans la série de films soviétiques d'Igor Maslennikov consacrés à Sherlock Holmes, ce dernier est incarné par Vassili Livanov qui a reçu pour ce rôle l'Ordre de l'Empire britannique de la reine Élisabeth II.

