Le Patriarche Cyrille indique quand arrivera la fin du monde

La fin du monde évoquée tant de fois dans la Bible, arrivera quand l’humanité ne sera plus viable et que le monde sera gouverné par le mal, a déclaré samedi à Sputnik le Patriarche de Moscou et de Toutes les Russies Cyrille

«Quand la fin du monde peut-elle arriver et arrivera-t-elle? Elle sera possible quand l’humanité ne sera plus viable et quand elle n’aura plus de ressources pour son existence. Dans quelles conditions cela peut-il se produire? En cas de domination totale du mal dans le monde», a indiqué le Patriarche dans une interview accordée à l'occasion de Noël.

Il a expliqué que le mal n’était «pas viable» et qu’«un système gouverné par le mal ne pouvait pas exister».

Mais si le mal «monte en puissance, s’il évince le bien de la vie humaine, ce sera la fin», a noté le chef de l'Église orthodoxe.

«Comme nous sommes déjà beaucoup avancé sur cette voie et une certaine période d’histoire est déjà passée, l'Église se doit d’en parler, elle se doit de sonner les cloches, d’avertir que nous sommes dans une voie terriblement dangereuse d'autodestruction. Si l’Église n’en parle pas, qui en parlera?», a conclu le Patriarche.