Le Pape se prononce sur l’allaitement à l’Église

Au cours d'une messe de baptême qui s'est tenue dimanche matin au Vatican, le Pape François a encouragé les mères présentes à allaiter leurs bébés, relate le journal Die Welt.

«La liturgie est un peu longue, quelqu'un pleure puisqu'il a faim», a dit le Chef de l'Église catholique lors d'une messe dans la Chapelle Sixtine. «Dans ce cas, vous les mères, donnez le sein à votre bébé — sans crainte — juste comme la Vierge Marie a donné le sien à Jésus», a-t-il lancé.

Le Pape François a baptisé dimanche dernier 15 garçons et 13 filles. Les 28 mères et pères ont tenu leur enfant au-dessus du bénitier, le pape a prononcé leur nom et les a accueilli formellement au sein de l'Église. Certains d'entre eux ont crié et au moins un enfant a en effet été allaité par sa mère, alors que les autres ont dormi tranquillement tout au long de la cérémonie, comme si de rien n'était.

Entre temps, le souverain pontife a ironiquement plaisanté sur les pleurs des enfants: «Le concert a commencé». Selon lui, le premier cri de l'enfant Jésus avait sans doute été son premier sermon.

Le Pape avait déjà plaidé en d'autres occasions pour l'allaitement, y compris dans les lieux publics.