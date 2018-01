Une baleine à bosse sauve une biologiste d’un requin tigre de 3 m (vidéo)

L'incident a eu lieu près des îles Cook dans le Pacifique Sud. La biologiste Nan Hauser nageait avec une baleine à bosse et n'a pas vu le requin tigre d'environ trois mètres de long s'approcher d'eux.

Pourtant, une fois le prédateur repéré, la baleine de 25 tonnes a commencé à protéger la femme, la recouvrant de ses nageoires. À un certain moment, le mammifère marin a même soulevé Mme Hauser sur son dos à la surface de l'eau.

Selon la biologiste, ce comportement étrange de la baleine a duré près de dix minutes. Elle a également expliqué qu'à proximité se trouvait une deuxième baleine qui a aussi tenté de repousser au loin le requin.

«Je n'étais pas sûre de ce que la baleine faisait quand elle s'est approchée de moi et elle n'a pas arrêté de me pousser pendant plus de 10 minutes. Cela semblait être des heures. J'étais un peu meurtrie», a dit Nan Hauser au journal The Independent.

Mme Hauser estime que cet incident est la preuve de l'instinct des baleines à protéger les autres êtres vivants. Elle a également noté que cette scène pourrait être le premier cas enregistré de protection d'humains par des baleines contre des requins.

«J'ai passé les dernières 28 années à protéger les baleines, et jusqu'à maintenant, je ne savais même pas qu'elles me protégeaient», a-t-elle fait savoir.