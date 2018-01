Comment sauver Bambi d’une mort atroce? (vidéo)

Un faon est tombé dans un étang gelé. Immobilisé, il ne pouvait pas s’en sortir. Heureusement, un homme a remarqué l’animal et l’a libéré. Toute la scène a été filmée et postée sur Internet.

L'incident a eu lieu le 4 janvier à Austin en Arkansasm aux USA. Un homme a réussi à sauver un cerf qui est tombé dans un étang gelé et essayait en vain de s'extirper.

«Je suis sorti pour nourrir les animaux de la ferme quand j'ai vu une grande tache sombre sur la glace dans mon étang. Après m'être approché, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un petit cerf, j'ai appelé mon fils et il a fait venir mon petit-fils pour nous aider. Il a mis ses cuissardes de pêche et a sauvé le cerf», a raconté l'homme qui a filmé la scène.

La vidéo montre un homme se déplacer avec précaution le long d'un étang glacé. Puis, après avoir atteint l'animal coincé, le sauveur attrape le cerf et tente de le sortir sur la rive, mais tombe plusieurs fois dans la glace. À un certain moment, le cerf a essayé de s'en sortir seul, mais il a glissé et il est retombé. Puis, la bête a laissé le jeune homme l'aider à regagner la liberté.

Une fois sur le rivage, le petit cerf a pu se lever et marcher. Il ne s'est pourtant pas enfui et est resté auprès des hommes. La famille a laissé de la nourriture pour l'animal sauvé mais il est reparti dans le bois le lendemain matin.