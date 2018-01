Quand persévérance rime avec chance: en France, un chaton rentre chez lui en train

Les voyageurs d'une gare de Voivres-lès-le-Mans, dans la Sarthe, ont aperçu sur les voies un chaton, juste devant un TER qui s'apprêtait à partir. Ils ont essayé de le faire fuir, mais en vain. Le contrôleur, Guillaume Chueca, a alors pris le chat et l'a emmené en dehors de la gare.

«Je suis allé voir le chat, je l'ai pris avec moi et je l'ai emmené en dehors de la gare, dans un petit bosquet à côté de la route. Je suis reparti vers mon train parce que j'avais le départ à donner et le chat m'a suivi et il commençait à aller sous mon train […]. Je l'ai pris avec moi et je lui ai dit "petit tu montes, on trouvera une solution quand on sera au Mans"», a-t-il raconté.

Il a ajouté que le chaton, répondant au nom de Noisette, n'était pas du tout effrayé. «Il s'est assis tranquillement sur un siège, il me regardait, miaulait un peu», mais il n'était pas apeuré», a-t-il ajouté.

Passager monté à Voivres ce matin. 😺

Ce chaton, qui a déjà fait dont stage en cabine de conduite @TERPays2LaLoire sera heureux de retrouver sa famille.

La gare du Mans s'occupe de lui et va le remettre à un service vétérinaire en attendant.

«Passager monté à Voivres ce matin. Ce chaton […] sera heureux de retrouver sa famille», a indiqué le contrôleur sous les photos de l'animal postées sur sa page Twitter.

Arrivés en gare du Mans, Guillaume Chueca a remis le chaton à ses collègues. Un autre agent de la SNCF a écrit sur son compte Twitter que la chatte avait été «cajolée, nourrie, dorlotée, une vraie princesse».

Ce sont les réseaux sociaux qui ont aidé à retrouver la propriétaire de l'animal.

«La communauté Twitter a très bien géré! Il y a une personne qui a fait la corrélation entre mon message et un avis de recherche qui avait été émis deux jours plus tôt sur Facebook. Donc j'ai pu retrouver la propriétaire, j'ai pu l'appeler et la mettre en relation avec les gens de la gare. Et elle est venue chercher son chat dans la journée», a fait remarquer pour conclure Guillaume Chueca.