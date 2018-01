«Tout est faux, tout est faussé»: désabusé, Alain Delon se confie sur notre époque

«La vie ne m'apporte plus grand-chose»: Alain Delon s'est livré dans une interview publiée le 10 janvier dans un numéro hors-série Paris Match consacré à ses 60 ans de carrière.

C'est un homme triste et en colère qui se confie sur sa carrière et qui nous fait part de ses sentiments dans une interview à Paris Match. L'acteur français Alain Delon se désole au sujet de l'époque où nous vivons.

«Il y a ces êtres que je hais. Tout est faux, tout est faussé. Il n'y a plus de respect, plus de parole donnée. Il n'y a que l'argent qui compte. On entend parler de crimes à longueur de journée. Je sais que je quitterai ce monde sans regrets», a-t-il affirmé.

Dans cette interview réalisée par Valérie Trierweiler et intitulée «Moi, Delon: l'interview de sa vie», la légende du cinéma français dresse un bilan amer:

«La vie ne m'apporte plus grand-chose. J'ai tout connu, tout vu. Mais surtout, je hais cette époque, je la vomis.»

Alain Delon, 82 ans, a ajouté qu'il voudrait «remonter sur les planches une dernière fois» avant de tirer définitivement un trait sur sa carrière et qu'il devait tourner un «dernier film», où il doit partager l'affiche avec Juliette Binoche. La dernière apparition d'Alain Delon sur le grand écran remonte à 2008 dans Astérix aux Jeux olympiques de Frédéric Forestier et Thomas Langmann.

Revenant sur sa carrière et sa vie, tant professionnelle que privée, il a rappelé qu'il avait vu disparaître ces derniers mois de grands noms du cinéma et de la chanson.

«Presque tout le monde est mort», a-t-il déploré.

Il a dit qu'il n'avait pas de femme dans sa vie à l'heure actuelle, qu'il ne l'avait «pas trouvée». Dans une interview parue précédemment à l'occasion de la disparition de Mireille Darc, avec qui Alain Delon a vécu une grande histoire d'amour pendant plus de 15 ans, il avait déclaré: «Elle était la femme de ma vie […] Sans elle, je peux partir moi aussi».