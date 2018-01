Il fait 850 km pour frapper une cliente qui a critiqué son magasin en ligne (vidéo)

Le propriétaire chinois d'un magasin en ligne a frappé une jeune femme qui s'était plainte de la durée de livraison, annonce le quotidien britannique Daily Mail.

Il a parcouru plus de 850 km pour se venger d'un mauvais commentaire fait par la cliente Xiao Die. Elle avait acheté des vêtements sur la plateforme Taobao, mais sa commande a mis trois jours avant d'être envoyée. Donc, la jeune femme s'est plainte et a ainsi provoqué la colère et les menaces du propriétaire du magasin où elle avait fait son achat. Cet homme lui a écrit et lui a téléphoné puis il a décidé de la voir personnellement.

Lors de la rencontre, le commerçant furieux a donné des coups de pied et de poing à sa cliente, la faisant tomber, cette dernière se blessant au visage dans sa chute. L'agresseur a déclaré que ça lui avait pris une journée et une nuit entières pour lui donner une leçon.

À l'issue de l'agression, la jeune Xiao Die a eu une commotion cérébrale, ainsi que des blessures mineures. La police a réussi à identifier l'individu qui a été arrêté.