Défilé incendiaire au Salvador: une participante à un concours de beauté prend feu

Parée d'une énorme couronne de plumes, la belle entre en scène et, quelques instants plus tard, passe devant deux figurants qui tiennent des flambeaux avec une flamme nue. Cette participante à un concours de beauté au Salvador aurait sans doute dû garder ses distances, car à un moment donné, son «plumage» s'est enflammé. Or, la jeune femme n'a rien remarqué au début et la couronne a été entièrement dévorée par les flammes avant même qu'elle ne s'en rende compte.

Mais tout est bien qui finit bien: les organisateurs du concours sont accourus à son secours et ont réussi à éteindre très rapidement le feu.

Les fabricants de couronnes et de traînes de plumes devraient sans doute accompagner leurs œuvres de l'inscription «Tenir à l'écart de la chaleur et des flammes». Même si celle-ci convient mieux à une bombe aérosol.