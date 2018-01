Quel est le passeport le plus cher au monde?

Le prix de l’établissement du passeport australien a explosé au cours des dix dernières années, le rendant le plus cher au monde, selon une nouvelle analyse.

Le passeport australien est de plus en plus cher, comme le prouve une étude réalisée par New Daily. Le coût de ce document, valable 10 ans, atteint aujourd'hui 282 dollars australiens (environ 184 euros), soit une croissance de 41% au cours de la dernière décennie.

En 2015, le prix du passeport australien arrivait deuxième, derrière celui du turc, indique le site de voyage GoEuro.

Et si le prix du document de voyage turc a légèrement augmenté ces dernières années, celui du passeport australien a connu une véritable envolée. Ainsi, le passeport turc coûte actuellement un équivalent de 166 euros.

La Fédération australienne des agences de voyage (AFTA) a déclaré au New Daily que les augmentations tarifaires étaient allées «assez loin» et a exhorté le gouvernement à les geler.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères et du Commerce du pays a indiqué que le prix reflétait «la qualité des documents produits et le niveau des services accordés».

Cette année, le passeport d'Australie se classe 22e pour des voyages à l'étranger sans visa, selon une liste publiée par Henley&Partners. C'est l'Allemagne qui détient actuellement le passeport le plus «puissant» du monde. Ses citoyens peuvent voyager dans 177 pays sans visa. En octobre dernier, le passeport le plus «puissant» du monde était celui de Singapour. Les citoyens de cette cité-État d'Asie du Sud peuvent se rendre sans visa ou en l'obtenant à l'arrivée dans 159 pays.