Horreur en Californie: 13 enfants enchaînés et affamés par leurs propres parents

Un couple américain retenait ses enfants enfermés, certains attachés avec des chaînes et cadenas, avant qu’un d’entre eux ne s’échappe pour dénoncer à la police l’existence de cette maison de l’horreur.

Cela pourrait passer pour un scénario d'un film d'horreur, pourtant l'histoire est bien réelle. Treize frères et sœurs dont un bébé de deux ans, ont été découverts enfermés, certains enchaînés, affamés par leurs propres parents dans une maison en Californie, a annoncé lundi la police du comté de Riverside.

C'est l'une des sœurs, âgée de 17 ans, qui a mis fin au cauchemar de la fratrie. Elle est parvenue à s'échapper et a appelé dimanche matin le numéro d'urgence 911 depuis un appareil portable trouvé dans la maison.

L'adolescente, qui était «un peu maigre» et semblait n'avoir que 10 ans selon le communiqué de presse de la police, «affirmait que ses douze frères et sœurs étaient retenus à l'intérieur de la résidence par leurs parents , précisant que certains étaient attachés avec des chaînes et cadenas».

À l'arrivée dans la maison, la police a initialement cru que les 12 personnes découvertes, «mal-nourries et très sales», étaient toutes des mineures mais a ensuite réalisé que sept d'entre elles étaient adultes, âgées de 18 à 29 ans. La plus jeune avait deux ans.