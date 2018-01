Ce projet que la chanteuse des Cranberries n’a pas eu le temps de réaliser

Il a manqué seulement quelques heures à Dolores O'Riordan pour offrir à ses fans une nouvelle chanson. Emportée subitement par la mort, la chanteuse irlandaise des Cranberries devait enregistrer ce mardi une nouvelle version de «Zombie», le titre culte des années 1990, raconte Sky News. Dans un studio de Londres, elle devait enregistrer son vocal pour ajouter celui-ci au tube interprété par le groupe rock Bad Wolves, pour créer une version que Dolores O'Riordan avait récemment approuvé.

Zombie, une chanson lourde de sens qui parle du conflit nord-irlandais figure parmi les plus grands titres des Cranberries. Particulièrement célèbre dans les années 1990, le groupe a vendu plus de 40 millions d'albums à travers le monde. L'album «No Need to Argue» s'était classé numéro un en Australie, en France et en Allemagne et numéro 6 aux États-Unis.

© AFP 2018 Guillaume Souvant La soliste des Cranberries, Dolores O'Riordan, est décédée à Londres

Dolores O'Riordan est décédée lundi à l'âge de 46 ans lors d'un voyage à Londres pour une session d'enregistrement.

Un porte-parole de la police londonienne avait annoncé qu'une femme d'une quarantaine d'années, pas encore formellement identifiée, avait été retrouvée morte dans un hôtel du centre de la ville. La police poursuit son enquête alors que la cause du décès demeure encore «inexpliquée».