Les ventes d’albums de Dolores O'Riordan augmentent de 913.350% après sa mort

Après la mort de la chanteuse irlandaise des Cranberries, Dolores O'Riordan, les ventes des albums du groupe ont fortement augmenté, rapporte TMZ.

© AFP 2018 Guillaume Souvant Ce projet que la chanteuse des Cranberries n’a pas eu le temps de réaliser

Ainsi, sur Amazon on voit que les ventes de son premier album solo Are You Listening? ont augmenté de 147.552%, alors que la demande du dernier disque du groupe Something Else, paru en avril dernier, a augmenté de 913.350%.

En outre, la demande du premier album du groupe Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? a aussi augmenté (107.520%), ainsi que des disques To the Faithful Departed (93.781%) et Wake Up and Smell the Coffee (77.096%).

Dolores O'Riordan est décédée lundi à l'âge de 46 ans lors d'un voyage à Londres pour une session d'enregistrement.

Un porte-parole de la police londonienne avait annoncé qu'une femme d'une quarantaine d'années, pas encore formellement identifiée, avait été retrouvée morte dans un hôtel du centre de la ville. La police poursuit son enquête alors que la cause du décès demeure encore «inexpliquée».