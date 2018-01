Si l’on est à moitié nue, peut-on crier au harcèlement sexuel?

L'affaire de Harvey Weinstein semble avoir atteint son apogée: de nouvelles voix se font entendre quotidiennement, des polémiques ardentes éclatent, des combats éclatent et des mobilisations voient le jour.

Dans leurs débats, les utilisateurs des réseaux sociaux se retrouvent inévitablement dans deux camps opposés. Alors que certaines personnalités médiatiques font des révélations pour sur les viols et le harcèlement sexuel qu'elles ont subis, d'autres dénoncent l'hypocrisie des «victimes» et des participants aux nombreuses mobilisations.

Les internautes russes s'impliquent avec la même intensité dans les discussions sur ce sujet sensible. Une récente publication qui montre l'actrice américaine Rose McGowan dans une tenue provocatrice a donné le coup d'envoi d'une nouvelle série de polémiques.

На фото вид спереди, то есть половина правды. А вот фото невинной жертвы харрасмента во всей красе. А потом они жалуются: "мне было не по себе оттого что чувствовала, как этот мерзкий маньяк Вайнштейн раздевает меня глазами." pic.twitter.com/K2XENZoX9V — Конннин Андрей (@QTOgNFPGUy6iW5r) 15 janvier 2018

Sur cette photo une vue de face, à savoir une moitié de la vérité. Et voici une photo de la victime innocente du harcèlement toute en beauté. Et après ils se plaignent: «je me sentais mal à l'aise comment ce maniaque dégoûtant de Veinstein me déshabille avec ses yeux».

Харви Вайнштейн предложил 6 миллионов за молчание Роуз Макгоуэн опубликовано на Новости планеты — https://t.co/65uFOijH9h pic.twitter.com/EM1PunIN3T — Дмитрий Кросс (@kupydoshka) 30 octobre 2017

Une photo de Rose McGowan en compagnie de Harvey Weinstein

Харви не предлагал, а навязывал. Палку кшн сейчас перегибают, но Вайнштейн получил по заслугам. — Джейсон Джонс (@Doctor_Jonsik) 12 janvier 2018

Harvey ne proposait pas [du sexe, ndlr], mais l'imposait. Ils dépassent actuellement les bornes, mais Weinstein a obtenu ce qu'il a mérité.

<br>

Une photo rare. Harvey Weinstein est en train de violer trois actrices simultanément.

Les utilisateurs évoquent également la cérémonie des Golden Globes lors de laquelle la plupart des femmes invitées étaient habillées en robes noires afin de protester contre le harcèlement sexuel.

они вообще поняли какую акцию поддерживали или какая актриса такой и мозг?#ЗолотойГлобус pic.twitter.com/2VK2vUrU8v — Alexandria (@AlexandriaSkar) 8 janvier 2018

​Est-ce qu'elles ont compris quel type d'action elles avaient soutenu ou leurs cerveaux sont comme elles?

Когда нарядилась в чёрное платье в знак протеста против домогательств.#GoldenGlobes pic.twitter.com/wMEy1KrEL0 — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) 11 janvier 2018

Quand tu enfiles une robe noire pour protester contre le harcèlement sexuel

Когда вы страдаете от грязных домогательств#GoldenGlobes pic.twitter.com/DRupNPAo80 — Пopтфель Мuнuстра (@MoskRussia) 11 janvier 2018

Lorsque vous souffrez des sales harcèlements

Ainsi, accumulant différents avis, souvent opposés, les participants à ces discussions n'arrivent pas à se prouver les uns aux autres, dans quel cas les plaintes contre le harcèlement sexuel peuvent être justifiées. S'agit-il dans des cas pareils de l'hypocrisie des victimes, de la volonté de poursuivre le jeu ou d'un véritable combat justifié? Peut-on qualifier la nudité de provocatrice et justifier le harcèlement sexuel dans tous les cas? Quel est votre avis sur toutes ces révélations?