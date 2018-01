La grotte submergée la plus vaste du monde découverte au Mexique (vidéo)

La grotte submergée la plus grande du monde, qui s'étend sur 347 km, a été découverte dans l'État mexicain de Quintana Roo, dans l'est du pays, annonce le site officiel du projet de recherche Gran Acuífero Maya.

Révéler cette caverne a été rendu possible grâce à dix mois de travail intense mené par une équipe de chercheurs. Le 10 janvier, ces derniers ont réussi à atteindre le lieu de la jonction des deux plus importants réseaux de grottes submergées du monde, Sac Actun grande, de 263 km, et Dos Ojos qui mesure 83 km, et établir qu'elles sont reliées entre elles.

«Cette grotte immense présente le plus important site archéologique sous-marin du monde, car elle rassemble plus d'une entente de contextes archéologiques, dont des témoins des premiers habitants de l'Amérique, tels que la faune disparue et bien sûr la culture des Mayas», a expliqué Guillermo de Anda, directeur de la Gran Acuífero Maya.

Sac Actun, dont le nom a été adopté pour cette nouvelle grande caverne, se trouve dans l'est de la péninsule du Yucatán. Seuls des plongeurs professionnels peuvent atteindre le fond de cet aven qui autrefois n'était pas immergé. Quand les glaciers de la planète ont commencé à fondre il y a 10.000 ans à la fin de la dernière période glaciaire, le niveau des océans a augmenté de 40 mètres, inondant ces grottes.