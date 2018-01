Pré-ados et films X: une ex-actrice «tire la sonnette d’alarme»

Une ex-actrice a publié un texte pour mettre en garde les parents sur «le manque total de prévention et de pédagogie» à l'égard des jeunes adolescents, concernant l'accès aux films pornographiques.

Choquée par le fait que des pré-ados de 12 et 13 ans lui envoient des messages «ultra-hard», l'ex-actrice de films X Nikita Bellucci a publié, lundi 15 janvier, un texte pour alerter les parents sur le danger de laisser les jeunes adolescents en «manque total de prévention et de pédagogie» concernant l'accès aux films pornographiques.Suivie par près de 160.000 personnes sur Twitter et armée de captures d'écran, elle écrit: «J'ai voulu tirer la sonnette d'alarme».

Affirmant qu'elle est contactée par des adolescents de plus en plus jeunes sur Facebook et Snapchat, elle a décidé de diffuser les messages afin que les parents prennent conscience de la nature de ce que leurs enfants écrivent sur les réseaux sociaux.

«Recevoir des messages de majeurs et vaccinés, c'est normal, mais de pré-ados, non», estime-t-elle. «Moi, à 12 ans, je ne tenais pas de tels propos, je ne savais pas ce qu'était une fellation», a-t-elle expliqué.

Depuis cinq ans, l'actrice affirme recevoir des dizaines de messages du genre: «j'ai 13 ans […], pourrais-tu m'envoyer des nude s'il te plaît?», «ça te dit de baiser avec un mec de 12 ans?» et «Mon rêve c'est de te bouffer la…». Elle confirme avoir fait des captures d'écran et les avoir envoyées aux parents sur Facebook, mais sans aucune réponse de ces derniers.

Et cette dérive ne se cantonne d'ailleurs pas aux réseaux sociaux. Elle raconte qu'une fois, étant sur une terrasse de café avec son père et son compagnon, une maman avec son fils mineur est venue la voir pour lui demander de prendre une photo d'elle avec son fils:

«Je trouve ça fou. Il n'y a aucune prévention, c'est: "tiens, mon fils, je vais te prendre en photo avec une actrice porno"», déclare Nikita Bellucci.

Cependant, l'actrice se dit déçue par la réaction des gens après la publication de son texte «Depuis hier, je reçois un déferlement d'insultes, comme je n'en ai jamais eues en cinq ans», raconte-t-elle.

«Le problème, c'est que ça vient de moi. Comme j'ai tourné des films porno, je ne peux pas donner des conseils».

Nikita Bellucci a annoncé que ses réseaux sociaux seront gérés par une personne tierce pendant quelques temps.