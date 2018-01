Les 10 villes les moins chères du monde

Le niveau de vie varie grandement selon les régions du monde. En effet, dans les villes où les revenus des habitants sont élevés, l'immobilier, les transports, l'alimentation et les autres produits sont plus chers que dans celles où la population vit plus modestement.

Loyers, écoles, nourriture, transports… Le site numbeo.com a publié l'édition 2018 de son classement du coût de la vie dans différentes villes. Nous vous proposons un petit aperçu des villes les moins chères.

Thiruvananthapuram

© AFP 2018 STRDEL Thiruvananthapuram

Le chef-lieu de l'État du Kerala (Inde du Sud) situé sur la côte ouest du pays compte 1,68 million d'habitants. La ville est le siège de plusieurs sociétés de télévision, ainsi que du premier parc d'animation en Inde.

Navi Mumbai

La ville jumelle de la ville de Mumbai dans le Maharashtra (État du centre-ouest de l'Inde) compte plus de 1,1 million d'habitants. C'est l'un des plus grands ports de commerce (port Jawaharlal Nehru) qui assure 65% des transports par conteneurs en Inde.

Alexandrie

CC0 Alexandrie

Situé dans le delta du Nil, c'est le premier port et la deuxième ville d'Égypte. C'est un important centre financier, commercial et industriel du pays. C'est par le port d'Alexandrie que le pays effectue les trois quarts de son commerce extérieur, essentiellement des conteneurs, des voitures, du pétrole et ses dérivés, du ciment, du charbon, des engrais, des métaux, du bois, des céréales et du bétail.

Coimbatore

Cette grande métropole de l'Inde du Sud (État du Tamil Nadu) est un centre important de fabrication textile, d'industrie, de commerce, de technologies informatiques, une ville où les secteurs de l'instruction et de la santé connaissent un essor particulier.

Kochi

Cette ville, située dans le sud-ouest de l'Inde (État de Kerala) sur la côte de Malabar (mer d'Arabie), est la plus peuplée de Kerala avec 601.574 habitants intra-muros et environ 2,1 millions dans l'agglomération.

Visakhapatnam

La ville est située sur la côte sud-est de l'Inde (État fédéré de l'Andhra Pradesh), c'est l'un des plus grands ports indiens. Elle connaît actuellement un essor économique et démographique. Elle développe avant tout l'industrie, la pêche, les technologies informatiques, le secteur pharmaceutique et les opérations import et export par mer.

L'économie de la ville est impulsée par la présence d'un havre naturel et le développement des transports ferroviaire, automobile et aérien.

Kharkov

© Sputnik. Igor Chekachkov Kharkov

C'est la deuxième ville d'Ukraine en termes de population et le centre scientifique du pays. Elle compte 142 instituts de recherche, 45 établissements d'études supérieures et notamment une université.

Bhubaneshwar

C'est une grande ville de l'État de l'Odisha (Inde orientale) dont le tourisme forme l'un des secteurs les plus importants de l'économie. Elle a été planifiée de manière à placer toutes les zones industrielles en périphérie de la ville.

Mysore

Troisième ville de l'État du Karnataka (sud-ouest de l'Inde), c'est un grand centre industriel qui développe avec succès ses industries chimique et textile, avant tout la fabrication de la soie, ainsi que de l'électrotechnique. Elle abrite également des représentations de sociétés TIC.

Lvov

© Sputnik. Stringer Lviv

C'est une importante ville d'Ukraine du point de vue culturel, scientifique et de l'instruction, un grand centre industriel et une plaque tournante des transports.