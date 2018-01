Le sosie afghan de Bruce Lee marche dans les pas de la star des arts martiaux (photos)

Inconnu il y a encore quelques années même dans son propre pays, le jeune Afghan Abbas Alizadeh, qui ressemble à s’y méprendre à Bruce Lee, l'un des plus grands acteurs d'arts martiaux du XXe siècle, est aujourd’hui lui-même une vedette de cinéma. Dans un entretien accordé à Sputnik, ce Bruce Lee d’Afghanistan revient sur son parcours.

À l'âge de 8 à 9 ans, Abbas Alizadeh a vu pour la première fois des films avec Bruce Lee qui l'ont beaucoup impressionné et poussé à se tourner vers les arts martiaux, mais, faute d'argent, il ne pouvait évidemment pas fréquenter de club sportif, a raconté à Sputnik ce jeune habitant de la capitale afghane.

«J'ai commencé à m'entraîner au sous-sol de ma propre maison avec un minimum d'engins sportifs. Même à présent, je m'y entraîne souvent», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Et d'ajouter qu'il pratiquait en amateur des arts martiaux, dont le kung-fu, depuis une dizaine d'années et seulement depuis trois ans sous la direction d'un entraîneur dans un club.

Selon Abbas Alizadeh, il est devenu très célèbre en Afghanistan et ailleurs après avoir publié sur une page Facebook sa photo accompagnée de ce qui suit: «Un Bruce Lee a fait son apparition en Afghanistan».

«Je suis très fier du fait que le peuple afghan m'ait appelé le Bruce Lee d'Afghanistan et je remercie le Seigneur d'avoir réalisé mon rêve. Cela me donne de l'énergie», a avoué le jeune Afghan.

Il a reconnu que les gens réagissaient différemment en le voyant. Si certains le saluaient et lui demandaient de faire une photo avec lui, d'autres au contraire se moquaient de lui.

«Pour la société, Bruce Lee est un exemple à imiter en tant qu'athlète et comme une personnalité. Je ne pourrai naturellement jamais le remplacer, mais tant que je serai en vie, je poursuivrai son œuvre», a promis Abbas Alizadeh.

Et de rappeler que, 44 ans après sa disparition, Bruce Lee était toujours vénéré par une multitude de fans à travers le monde.

Devenu célèbre, Abbas Alizadeh reçoit des propositions de rôles dans des films. Il a déjà tourné dans deux films en Azerbaïdjan et en Inde où il incarnait le célèbre Bruce Lee. Tout récemment, le jeune Afghan a signé un contrat avec une compagnie d'Hollywood pour un film dont le tournage démarrera sous peu.

«Quand je serai mondialement célèbre, je tournerai dans mon propre film qui sera réalisé en Afghanistan», a-t-il confié à Sputnik.

Dans l'avenir, le Bruce Lee d'Afghanistan envisage de créer en Afghanistan des studios pour y regrouper de jeunes talents et promouvoir l'industrie cinématographique nationale.