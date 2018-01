La sécurité ukrainienne «en danger»: des films soviétiques inculpés

L’intégrité territoriale et la sécurité nationale de l’Ukraine seraient menacées par un «ennemi juré», à savoir des films soviétiques, met en garde le Conseil national de la radio et télévision du pays. Pour la diffusion de ces films, une chaîne ukrainienne risque d’être soumise à des sanctions disciplinaires.

Le Conseil national de la radio et télévision d'Ukraine a annoncé un contrôle exceptionnel de la chaîne de télévision Inter à cause de la diffusion de films soviétiques dans lesquels tournent des artistes russes qui auraient menacé la sécurité nationale du pays. Les autorités ont pris cette décision suite à des appels lancés par des membres du Service de sécurité d'Ukraine (SBU) et d'un citoyen ukrainien.

La chaîne de télévision Inter risque des sanctions disciplinaires après avoir diffusé, durant les vacances de Nouvel An, les célèbres films soviétiques «D'Artagnan et les Trois Mousquetaires» de 1978 et «Magiciens» (Charodei), datant de 1982.

D'après le Conseil national de la radio et télévision d'Ukraine, le danger vient notamment de certains acteurs qui avaient tourné dans ces films, parce qu'ils font partie de la liste des individus «menaçant» la sécurité nationale et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, selon le ministère ukrainien de la Culture.

À la mi-mai 2017, le Président ukrainien Piotr Porochenko a validé la décision du Conseil de sécurité nationale d'élargir la liste noire de personnes physiques et morales russes et de prolonger la durée des sanctions à leur encontre. L'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, dont Sputnik fait partie, les chaînes de télévision REN, Zvezda ou TV Centre, ainsi que des réseaux sociaux et services en ligne Yandex, Odnoklassniki, VKontakte et Mail.ru entre autres ont été frappés de sanctions pour une durée de trois ans.