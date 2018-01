Le fondateur d'Ikea est mort à l’âge de 91 ans

Le créateur de la chaîne de magasins Ikea, Ingvar Kamprad, est mort paisiblement à son domicile en Suède, a annoncé l'entreprise.

«Ingvar Kamprad nous a quitté calmement chez lui dans le Smaland. Il était né en 1926 dans le Smaland et avait fondé Ikea à 17 ans», a écrit IKEA Suède. «Ingvar manquera beaucoup à ses proches et à ses collègues d'IKEA dans le monde entier.»

Ingvar Kamprad har i stillhet somnat in i sitt hem i Småland. Han föddes 1926 i Småland och redan som 17-åring grundade han IKEA. Ingvar kommer att vara mycket saknad och varmt ihågkommen av sin familj och av IKEA-medarbetare över hela världen. pic.twitter.com/RWTGtukeyI — IKEA Sverige (@IKEASverige) 28 января 2018 г.

«Le fondateur d'IKEA et d'Ikano, et l'un des plus grands entrepreneurs du XXe siècle, Ingvar Kamprad, est décédé paisiblement, à son domicile dans le Smaland, en Suède, le 27 janvier», a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Son empire emploie aujourd'hui 190.000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires annuel de 38 milliards d'euros.

Le nom de sa plus grande création fait référence à l'histoire de son fondateur: il s'agit de l'acronyme d'Ingvar Kamprad, et de la première lettre des mots Elmtaryd (le nom de la ferme familiale) et Agunnaryd (le nom de son village natal).