«Adieu, puma!»:le puma de l’est américain n’existe plus

Si le puma de l'est américain était sur la liste des espèces menacées depuis 1973, sa disparition n'a été officiellement annoncée par les États-Unis que maintenant.

Ne retrouvant plus de traces de cet animal à la base «de l'information accessible scientifique et commerciale», l'USFWS (United States Fish and Wildlife Service), le service qui «gère» et «protège» la faune et la flore aux Etats-Unis a officialisé cette annonce, excluant le puma de la liste des animaux menacés d'extinction, selon le registre fédéral du gouvernement américain.

Il est indiqué que le félin était surveillé depuis 1938. De nos jours, aucune trace de cette espèce n'était détectée.

La décision de retirer le puma de la liste des animaux menacés d'extinction entre en vigueur le 22 février 2018.