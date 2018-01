L'équipe de foot du Vietnam récompensée par un défilé en bikini à bord de l’avion (vidéo)

La compagnie aérienne privée vietnamienne VietJet Air a visiblement décidé qu'admirer des mannequins en bikinis n'avait encore nui à personne et a organisé un défilé lors du vol qui ramenait l'équipe nationale de football des moins de 23 ans de la Coupe d'Asie AFC.

L'équipe U23 du Vietnam a remporté la médaille d'argent après avoir fait face à l'équipe de l'Ouzbékistan à la Coupe d'Asie. La compétition était serrée et c'est la première fois que l'équipe se qualifiait pour la finale. La compagnie aérienne VietJet Air, qui a ramené l'équipe de Changzhou à Hanoi, a décidé que les joueurs étaient dignes d'un cadeau.

Selon Taiwan News, elle a invité plusieurs mannequins qui ont défilé dans la cabine en petite tenue.

Dans une vidéo, filmée par l'un des passagers et postée sur YouTube, on peut voir que certains jeunes apprécient le spectacle et se dépêchent de le filmer, tandis que d'autres se sentent plutôt gênés.

Ce défilé a suscité des critiques à l'égard de la compagnie aérienne sur les réseaux sociaux et VietJet Air a présenté ses excuses en expliquant que c'était un mouvement improvisé et non une stratégie de marketing réfléchie.

Ce n'est pas la première fois que VietJet Air est impliqué dans une histoire de ce genre. En 2012, elle avait été déjà condamnée à une amende également pour avoir organisé, à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle ligne, un défilé de bikinis à bord d'un vol de Hô Chi Minh-Ville à Nha Trang.

VietJet a également publié un calendrier 2018 «hot», présentant des jeunes filles très maquillées qui posent dans des bikinis dans et autour des avions de la compagnie.