Actuellement, on recrute: la vidéo d’une bagarre chez McDo devient virale

Travailler dans la chaîne de fast-food la plus connue et populaire au monde, ça peut être stressant.

La vidéo de cette bagarre dans un resto, téléchargée sur YouTube le 28 janvier et intitulée «McDonald's subit une panne interne complète», a déjà plus de 1 million de vues.

Sur la vidéo, les employés d'un McDo se disputent agressivement les uns avec les autres. Une femme, apparemment, le manager du McDo, essaie de les calmer, mais à un moment donné, l'un d'eux agresse physiquement un autre.

C'est un client qui a filmé la bagarre à partir du guichet d'un McDonald's Drive. Le manager lui a demandé à deux reprises d'arrêter de filmer, mais l'homme a ignoré sa demande.

Plus tard, le client a affirmé que la femme lui a jeté de la nourriture.

La section commentaires a réagi, comme toujours, de façons différentes.

«Probablement, c'est tout simplement la tension accumulée et le stress qui ressortent. Cela n'aide non plus que le manager ait perdu son sang-froid. Je travaillais chez McDo pendant mon adolescence, entre 15 et 17 ans, et je peux vous dire que c'était probablement l'un des emplois les plus stressants de tous les temps. Probablement plus que mon emploi actuel, où je gagne deux fois plus. Servir la clientèle n'est pas facile quand vous devez gérer des centaines de clients qui varient de gentil à grossier jusqu'aux connards complets», a écrit un utilisateur.

«Il est possible que la personne devant la caméra soit un connard, pas les employés», a commenté un autre.

«Je parie qu'ils se disputent pour savoir à qui c'est le tour de réparer la machine à glace», a plaisanté un internaute.

Sur le panneau en bas à gauche du guichet est inscrit en anglais: Actuellement, on recrute. Vous êtes tentés?