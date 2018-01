«Angelina Jolie» russe avec un visage d’ange et un caractère de fer (photos)

Angelina Jolie est considérée comme une des femmes les plus belles au monde. Mais elle n’imagine sans doute pas qu’elle a une séduisante «jumelle» originaire de Russie. Attention, il est quasiment impossible de résister à son regard perçant, son sourire éblouissant et ses lèvres charnues… le tout épicé par la force du caractère russe.

Yulia Konovalova est une Moscovite qui est devenue célèbre grâce à sa ressemblance étonnante avec l'actrice hollywoodienne Angelina Jolie, reconnue mondialement comme étant une des femmes les plus séduisantes du monde.

«D'une part, cela est certainement flatteur, car il n'y a aucun doute qu'Angelina Jolie est une très belle femme, mais d'autre part, cela rend très difficile de discerner en moi une individualité. Beaucoup de personnes me jugent d'après mon physique et c'est bien sûr un inconvénient», a avoué Yulia dans une interview à Sputnik.

© Photo. Yulia Konovalova Yulia Konovalova

Grâce à sa beauté naturelle, la Russe a beaucoup d'admirateurs venus du monde entier qui veulent le plus souvent faire sa connaissance sur Internet et lui offrent des cadeaux.

«Le cadeau le plus insolite… c'est peut-être une hache! Pourquoi, on a décidé de me l'offrir demeure un mystère pour moi», a-t-elle plaisanté.

© Photo. Yulia Konovalova Yulia Konovalova

En ce moment, elle «développe sa petite entreprise». Elle est passionné par la plongée, la lecture et aime regarder des films documentaires.

«L'année dernière, j'ai plongé sous la glace dans le lac Baïkal. C'était mieux qu'un saut en parachute! Cela m'a rafraichie pour plusieurs années à venir», a-t-elle raconté.

© Photo. Yulia Konovalova Yulia Konovalova

Yulia rêve également d'aller dans l'espace et de voir la Terre, elle voudrait rencontrer Angelina Jolie dans la vraie vie mais le plus important, pour elle, reste la famille.

«En ce qui concerne quelque chose de plus "terrestre", je rêve d'avoir une famille heureuse et unie. J'en ai été privée et alors je veux rattraper le temps perdu», partage la Russe.