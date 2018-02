Deux diamants rarissimes retrouvés en Iakoutie

Gros, rarissimes et certainement très désirés… Deux diamants lourds de respectivement 97,92 et 85,62 carats ont été découverts en janvier en Iakoutie, signale la société Alrosa, premier producteur mondial de ces pierres précieuses, qui exploite la mine d'Aïkhalskaïa, où la trouvaille a été faite.

De forme octaèdre, les deux diamants sont de couleur blanche avec des nuances de jaune, et contiennent de petites exclusions.

© AP Photo/ Vincent Yu Les «meilleurs amis des femmes»: six diamants rarissimes et éblouissants

«En effet, les grandes pierres d'une masse dépassant 50 carats sont extrêmement rares. Les diamants de ce type sont traditionnellement vendus aux enchères et sont très demandés», explique la directrice des ventes d'Alrosa, Evgenia Agureeva, dans un communiqué.

«Les pièces les plus rares et les plus pures sont traitées à la taillerie d'Alrosa et vendues par la société elle-même», ajoute-t-elle.

Alrosa se spécialise dans la prospection, l'extraction, la production et la vente de diamants. Ses exploitations se trouvent dans la République de Sakha (Iakoutie) et dans la région d'Arkhangelsk. En 2017, la société a produit 39,6 millions de carats de diamants bruts, augmentant ainsi sa production de 6%.