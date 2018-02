Une impressionnante bataille mortelle entre un cobra et un python (image)

Le plus grand serpent ou le serpent le plus vénéneux: qui sortira gagnant de ce combat? Le cliché d’un affrontement entre un cobra royal et un python réticulé a été posté sur le Net.

Il ne se doutait pas qu'il allait assister à une bataille entre deux énormes serpents: un cobra royal et un python réticulé. Une photo impressionnante a été publiée sur le site d'hébergement d'images Imgur. La description du cliché indique que ce combat meurtrier entre deux serpents s'est produit en Asie du Sud-Est, région qui abrite ces deux espèces de reptiles.

À première vue, il est difficile de comprendre où le corps de l'un des serpents se termine et où celui de l'autre commence. En regardant de plus près, on peut voir que les crocs du cobra s'enfoncent dans le python, tandis que le corps de ce dernier enveloppe étroitement son adversaire.

Ce sont des serpents extrêmement dangereux. Le python réticulé est le serpent le plus long et le plus lourd de la planète. Il mesure sept mètres de long et pèse près de 75 kg, note Live Science.

Dans le même temps, le cobra royal est le serpent le plus vénéneux du monde. Sa longueur peut atteindre 5,5 m. Une morsure de cobra suffit pour tuer un éléphant.

Les chercheurs ne peuvent pas dire exactement ce qui a provoqué le combat, mais ils supposent que le cobra a été le premier à attaquer, choisissant le python comme victime. Le serpent n'avait pas d'autre choix que de se défendre avec son corps puissant. En conséquence, le python s'est enroulé autour du cobra, l'a étranglé, puis a succombé au poison.

Les corps des deux serpents, à en juger par la photo, sont restés dans un fossé près d'ordures, ce qui signifie une présence humaine à proximité.