La main gauche bannie par les musulmans turcs

Il est déconseillé d'utiliser la main gauche pour manger ou boire, lit-on dans une fatwa publiée par la Présidence des affaires religieuses de Turquie (Diyanet).

«En établissant les principes généraux relatifs à la nourriture et la boisson, le prophète Mahomet ne jugeait pas agréable l'utilisation de la main gauche. Ce sont les diables qui mangent et boivent avec leur main gauche. C'est pourquoi il enseignait de manger et boire avec la main droite. Chaque musulman est obligé d'écouter les conseils du prophète, c'est pourquoi les parents doivent l'apprendre à leurs enfants », dit la fatwa.

Cependant, en cas de handicap physique, il est admissible de recourir à la main gauche, précise le Diyanet.

Auparavant, le Diyanet a diffusé des fatwas selon lesquelles un mari peut divorcer de sa femme en lui envoyant à trois reprises un fax ou un courriel avec le mot talak («divorce») ou en prononçant simplement ce mot trois fois, y compris par téléphone, mais aussi en appelant sa femme «sœur» ou «mère».