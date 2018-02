La parade des bonshommes de neige: Moscou profite de la tempête (Images)

Les chutes de neige record ont couvert Moscou et sa région d'une épaisse couverture blanche. Outre les exploits que les Moscovites sont obligés de réaliser pour extraire de la neige leurs véhicules ensevelis (allant des voitures aux bus municipaux), la météo réveille aussi l'inspiration artistique des habitants.

En effet, les difficultés qu'affrontent les citadins lors des fortes chutes de neige, inhabituelles à notre époque, ne sont pas les seules occupations. Ils admirent aussi la beauté de la nature qui orne avec ce tapis blanc les rues et les parcs, rendant les arbres incroyablement pittoresques.

Et replongent en enfance, s'adonnant à un loisir très populaire chez les petits, à savoir la création de bonshommes de neige.

Mais comme les adultes ont des connaissances de fond beaucoup plus riches, leur fantaisie ne connaît guère de limites.

On trouve parmi les sculptures de neige non seulement des bonhommes classiques composés de trois boules, mais aussi des Moumines (personnages créés par Tove Jansson), des ours, des extraterrestres et même des créatures indéfinissables.

L'ironie est également présente.

D'après les météorologues moscovites, la plus forte tempête de neige jamais enregistrée dans la ville depuis que les relevés existent s'est abattue sur la ville le weekend dernier. La neige a atteint plus de 55 cm lundi, provoquant l'annulation d'une centaine de vols dans les aéroports de Moscou, et des embouteillages.

De plus, le maire de la ville a permis aux élèves de ne pas aller à l'école.