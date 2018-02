L’insaisissable artiste de rue Banksy enfin capté en vidéo?

Le célèbre graffeur britannique Banksy, dont l'identité n'a pas encore été établie ce qui suscite un intérêt particulier envers sa personne, pourrait être enfin capté en vidéo, écrit le quotidien Daily Star.

Un homme, résidant dans la ville de Kingston-upon-Hull a capté en vidéo un homme portant une casquette et des lunettes de soleil parce qu'il lui avait paru suspect.

L'homme sur la vidéo ressemblait étrangement à Robin Gunningham, qui, selon l'une des versions, pourrait être le mystérieux Banksy.

Les médias indiquent également que trois nouveaux graffitis de Banksy sont apparus dans la ville.

Banksy est le pseudonyme d'un artiste connu pour son art urbain (ou street art) et également comme peintre et réalisateur. Dissimulant sa véritable identité, Banksy est entouré de mystères.

Au moins deux versions ont d'ores et déjà émergé au cours des tentatives de déterminer l'identité de Banksy. Selon l'une des hypothèses, il s'agirait de Robert Del Naja, un musicien et chanteur anglais, artiste graffeur et membre-fondateur du légendaire groupe Massive Attack. Cette conclusion a été tirée à l'issue d'une enquête spéciale au cours de laquelle des journalistes du Daily Mail s'étaient aperçus que les graffitis de Banksy apparaissaient curieusement dans les lieux où le groupe Massive Attack donnait ses concerts.

Youtube / capture d'écran Quand Banksy laisse un cadeau dessiné sur le mur d'une école anglaise

D'autres pensent que l'insaisissable artiste serait Robin Gunningham, qui a fait ses études dans une école de Bristol. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de la Queen Mary University à Londres ont retracé l'ordre d'apparition des graffitis de Banksy à Londres et à Bristol. Le plus souvent, les graffitis apparaissaient près d'un pub, sur les terrains de jeu et dans un quartier d'habitations de Bristol. À Londres, on remarquait des graffitis dans trois endroits. En recoupant les informations des sources publiques, les spécialistes ont découvert que M.Gunningham avait à chaque fois habité dans le voisinage immédiat de ces lieux.