Quand la dépénalisation du cannabis en Allemagne est réclamée par... la police

Andre Schulz, chef de l'Union allemande des fonctionnaires de la police judiciaire (BDK), a déclaré que les différentes structures des forces de l'ordre de son pays souhaitaient mettre fin à l'interdiction qui pèse sur la consommation de marijuana.

«La prohibition du cannabis a été décidée historiquement de manière arbitraire et aujourd'hui elle n'est ni intelligente, ni efficace», a-t-il indiqué dans une interview au quotidien allemand Bild.

Selon lui, l'histoire de l'humanité n'a encore jamais connu de société qui n'aurait pas fait usage de marijuana et c'est justement l'interdiction de sa consommation qui a créé les plus grands problèmes et qui a fait augmenter le taux de criminalité.

«Mon pronostic, c'est que bientôt il ne sera plus interdit en Allemagne», a affirmé le patron du syndicat de la police judiciaire allemande.

Dans le même temps, il a souligné que la consommation de cannabis devrait rester interdite aux conducteurs.

L'initiative a été soutenue au Royaume-Uni où les policiers plaident eux aussi pour une dépénalisation de l'usage des drogues douces. Steve Rolles, analyste principal des politiques en matière de stupéfiants auprès de la Transform Drug Policy Foundation, fait lui aussi remarquer dans une interview à Independent qu'un «nombre toujours croissant de policiers remettent en question la situation actuelle et exigent des réformes».

L'initiative est née sur la base des expériences qui ont été organisées dans les États américains frontaliers du Mexique et qui ont prouvé que la dépénalisation de la consommation de marijuana contribuait à une baisse du taux de criminalité.

En janvier 2017, le Bundestag a adopté une loi autorisant la prescription de cannabis à usage médical. Ainsi, sur ordonnance, le cannabis thérapeutique deviendra accessible aux patients souffrant de maladies chroniques graves dans les cas où les autres méthodes de traitement se seront révélées inefficaces.