Un virus de minage de cryptomonnaie menace les installations à base d’Android

Le site Bleeping Computer met en garde: un botnet très virulent s'en prend aux terminaux à base d'Android. C'est le port 5555 des smartphones qui est visé par ce botnet qui cherche à installer un malware destiné au minage de la cryptomonnaie Monero.

Les experts de la société chinoise Qihoo 360 ont baptisé ce programme ADB.miner. Ce dernier a déjà touché plus de 7.000 installations, essentiellement en Chine et en Corée du Sud.

Le virus attaque essentiellement les portables et les télévisions intelligentes à base d'Android.

Un nouveau cheval de Troie a été découvert en décembre dernier par Kaspersky Lab . Le virus peut lancer des attaques DDos et miner des cryptomonnaies, notamment celle de Monero. La charge de travail immense supportée par votre smartphone peut littéralement le tuer, soulignent les experts. En règle générale, le virus s'infiltre dans le smartphone lors du visionnement des sites des bandits du Web, le plus souvent des publicités d'antivirus et des applications «réservées aux adultes».

Les règles pour protéger votre smartphone sont simples: ne télécharger des applications que depuis les magasins officiels, interdire à Android d'installer des applications depuis des sources inconnues (pour ce faire, il faut aller dans Paramètres, puis Sécurité) et protéger votre smartphone avec un anti-virus fiable.