Un carambolage géant entre 70 voitures aux USA (vidéo)

Un carambolage impliquant plus de 70 véhicules, dont des minibus et des camionnettes, s'est produit lundi sur une route de l'État américain de l'Iowa, faisant un mort et au moins cinq blessés. La vidéo montrant les accidents en chaîne a été diffusée par le département local des transports.

Les conditions de circulation particulièrement mauvaises sur les routes de l'État ont été à l'origine de ce carambolage géant, les routes étant verglacéesce qui a considérablement ralentit la circulation.

Le carambolage fait partie des 185 crashes qui se sont produits lundi sur les routes de l'État entre 9h et 21h, précise la police, qui fait état de 8 morts et 10 blessés.