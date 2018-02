Que faut-il publier pour battre le record de pouces bleus sur Instagram?

Le post du model américain Kylie Jenner sur Instagram est devenu le plus liké de tous les temps, rapporte le magazine Variety. Les trois photos les plus aimées de toute l'histoire d'Instagram sont liées avec la naissance de bébés.

Sur Instagram le record de popularité d'un post a été récemment battu. Que faut-il publier pour pulvériser le record de pouces bleus sur Instagram? Mercredi Kylie Jenner a publié la photo de sa fille née le 1 février.

stormi webster 👼🏽 Публикация от Kylie (@kyliejenner) Фев 6, 2018 в 1:14 PST

En moins d'une journée le post a recueilli plus de 14 millions de «likes». Au total, Jenner totalise 103 millions d'abonnés. Âgée de 20 ans, elle a gagné en popularité grâce à sa participation à l'émission de télé-réalité «L'Incroyable Famille Kardashian». De plus, elle fait partie de la liste de Forbes des vedettes âgées moins de 30 ans les mieux payées. Tous les posts les plus likés sont en rapport avec la naissance des bébés. Le poste de Jenner est devenu plus populaire que celui de Cristiano Ronaldo, qui s'était fait photographier à la maternité après l'accouchement de sa compagne.

La troisième position est détenue par Beyoncé enceinte, qui en février 2017 avait annoncé qu'elle attendait des jumeaux.