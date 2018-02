Quelques jours avant le crash de l'An-148, il rend ses billets et évite la mort

Par pure chance, l'habitant de Sotchi Maxime Kolomeytsev n'a pas péri avec les autres passagers de l'avion An-148 qui volait à destination de la ville russe d'Orsk mais qui s'est écrasé ce dimanche près de Moscou peu après son décollage de l'aéroport de Domodedovo.

Dans une interview accordée à Sputnik, il a raconté que sa copine avec ses parents l'attendaient à Orsk, sa ville natale, pour célébrer aujourd'hui son 37e anniversaire. En plus, il envisageait de prendre sa nouvelle voiture qui aurait dû arriver chez le concessionnaire le 10 février. Pourtant, il y a une semaine, il a appris que sa voiture n'arriverait que le 18 février ce qui l'a fait reporter son voyage.

«Finalement, j'ai rendu les billets et j'en ai acheté de nouveaux pour le 19 février mais pour un vol Sotchi-Moscou-Orenbourg car il n'y avait pas d'autres vols. Ainsi, j'ai perdu 10.000 roubles [140 euros, ndlr], mais je ne le regrette pas. J'ai appris la tragédie quand je faisais du ski à Krasnaïa Poliana [près de la ville de Sotchi, ndlr] où j'ai fêté mon anniversaire. Puis j'ai reçu plusieurs coups de fil de mes amis qui savaient tous que j'aurais dû être à bord de cet avion», a-t-il raconté.

C'est incroyable, mais c'est déjà la troisième fois qu'il évite la mort.

«Auparavant, il y a cinq ou six ans, j'avais 10 minutes de retard pour un marchroutka [taxi collectif, ndlr] qui allait d'Orenbourg à Orsk. Alors j'ai pris un taxi. J'étais très nerveux. Finalement, il s'est avéré après que ce marchroutka avait eu un accident et que tous les passagers avaient péri. La deuxième fois, il y a quatre ans, je devais prendre en taxi mais j'avais du travail et je l'ai raté aussi. Le taxi a également eu un accident. Et maintenant, la situation se répète», a-t-il ajouté.

Un avion de ligne russe An-148 s'est écrasé dimanche peu après avoir décollé d'un aéroport de Moscou. Le vol reliait la capitale russe à Orsk, l'appareil appartenait à la compagnie russe Saratov. Les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux.

L'Antonov An-148, un biréacteur, avait embarqué 65 passagers et six membres d'équipage.

Toutes les personnes se trouvant à bord de l'avion ont perdu la vie dans le crash, a annoncé le service de presse du Parquet des transports interrégional.