Une appli récompense les étudiants qui éteindront leur smartphone

Il n’est plus secret que l’utilisation de smartphones en classe est devenue un véritable fléau pour les enseignants que ce soit à l’école ou à l’université. Pour résoudre ce problème à la plus grande satisfaction des parties concernées, une application qui récompense ceux qui bloquent leurs appareils pendant les cours a été lancée en Norvège.

Les étudiants surfant vaguement sur internet avec leur smartphones pendant que le professeur s'étale sur un nouveau sujet pourraient appartenir au passé grâce à la nouvelle application norvégienne Hold.

L'application mobile en question a été conçue pour aider les étudiants à se concentrer sur leurs études au lieu de se dissiper avec leurs smartphones. Le service récompense les utilisateurs à l'aide d'une devise interne.

Pour commencer à gagner, l'étudiant n'a qu'à lancer l'application et bloquer son smartphone pendant les cours. La rémunération a lieu toutes les 20 minutes de blocage. De plus, les participants peuvent consulter le tableau du tournoi de son établissement d'enseignement et consulter les résultats de ses camarades.

Parmi les récompenses accessibles grâce à l'échange de cette devise, on retrouve des tickets de cinéma, des bons pour des cafés, des snacks, etc. Aux étudiants les plus actifs, la banque Danske Bank serait prête à attribuer une subvention de 2.500 dollars pour financer leurs études.