À Athènes, des supporters ukrainiens s’en prennent à des Russes

Environ 500 supporteurs ukrainiens, y compris des partisans du groupe néo-nazi Pravy Sektor, sont arrivés à Athènes à l'occasion du match opposant l'AEK Athènes au Dynamo Kiev.

Certains d'entre eux ont attaqué dans la rue un groupe de Russes résidant à Athènes au moment où ces derniers sortaient d'un café situé en plein centre-ville, relatent les médias locaux.

«Selon certains témoignages, il y avait entre 15 et 20 personnes; selon d'autres, environ 40», précise le portail d'actualités iefimerida.gr.

Les voyous ukrainiens ont «saccagé» le café et cassé ses vitrines. «Les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont interpellé 18 personnes, ayant des couteaux et des coups-de-poing américains», poursuit le portail.

Les médias précisent que ni les clients ni le personnel du café n'ont été blessés.

En janvier et février 2014, les membres de Pravy Sektor ont participé à des affrontements contre la police et à l'occupation illégale de bâtiments administratifs. En avril dernier, ils ont pris part à la répression du mouvement de protestation dans l'est de l'Ukraine. En novembre 2014, la Cour suprême de Russie a placé Pravy Sektor sur la liste des organisations terroristes.