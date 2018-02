Une Américaine gagne 560 M USD, refuse de révéler son identité et en tire les conséquences

Aux États-Unis, la gagnante d'un jackpot de 560 millions de dollars refuse de rendre public son nom et a porté plainte en vue de protéger son anonymat, relate la radio BR. Tant que ce problème n'est pas réglé, son gain reste gelé.

Dans l'État du New Hampshire où elle réside, la loi prévoit toutefois que tous les gagnants au loto doivent révéler leur identité. Or, ses avocats soutiennent que l'intérêt public porté à son identité a moins de poids que son intérêt à se protéger et à protéger sa propre famille.

Aucune décision définitive n'est cependant intervenue. Au cours des dernières années, des cas très spectaculaires ont été décelés partout aux États-Unis, parmi lesquels des gagnants au loto ont subi des actes de violence physique. Toujours est-il que seulement six des cinquante États américains permettent aux gagnants de grosses sommes de ne pas révéler leur identité.

Le 30 novembre 2006, un jeune homme de 20 ans avait empoché la coquette somme de 434.272 dollars en participant à un tirage de la Georgia Lottery, une société américaine de jeu de hasard. Il n'aura malheureusement pas profité de son argent très longtemps, rappelle le site Nouveau Détective. Le 20 janvier dans la soirée, trois hommes masqués l'ont assassiné après s'être introduit par effraction à son domicile.