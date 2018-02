Aux USA, une substance utilisée pour l’euthanasie trouvée dans des croquettes pour chiens

L'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments a trouvé des traces de pentobarbital dans certains produits pour chiens fabriqués par la société J.M. Smucker. L'entreprise s'est donc vu obliger de retirer tous ses produits fabriqués depuis 2016 et a par la suite lancé sa propre enquête pour éclairer les causes de cet incident.

Au terme de sa recherche, la société est parvenue à constater que du pentobarbital s'était retrouvé dans la nourriture à cause de la spécificité de production de l'un de ses fournisseurs.

«Nous le prenons très au sérieux et sommes profondément déçus par le fait que du pentobarbital se soit introduit dans nos canaux de livraison. Nous nous engageons à travailler plus étroitement avec nos fournisseurs et vétérinaires afin que les ingrédients utilisés soient conformes aux normes sanitaires en vigueur et à nos standards de qualité», a assuré l'entreprise.

Le pentobarbital est un barbiturique d'action rapide utilisé en médecine vétérinaire comme euthanasiant, explique le Dr Christine Tournoud, médecin généraliste à Strasbourg. Le pentobarbital a connu un regain de popularité médiatique ces dernières années comme aide à l'euthanasie de manière légale dans certains pays (Suisse, Belgique).