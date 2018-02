Bill Gates désapprouve les initiatives du Président américain

Bill Gates a payé plus d'impôts que les autres aux États-Unis et ne voulait pas arrêter. Il désapprouve la réforme fiscale de Donald Trump qui bénéficiera surtout aux riches.

Dans une interview accordée à CNN, le fondateur de Microsoft, Bill Gates indique que les gens riches devraient plus contribuer au budget des États-Unis.

«J'ai payé plus d'impôts que les autres, plus de 10 milliards de dollars», dit-il, se référant à la réforme fiscale, approuvée par l'administration de Trump. «Mais le gouvernement devrait exiger des personnes ayant mon statut des cotisations beaucoup plus élevées».

Le cofondateur de Microsoft voit d'un mauvais œil les initiatives fiscales de Trump. Suite à cette réforme les riches obtiendront beaucoup plus d'avantages que la classe moyenne ou les pauvres, a-t-il martelé.

«C'est le contraire par rapport à ce que nous aimerions voir: le renforcement du système de sécurité sociale et des impôts plus élevés pour les riches», a déclaré Bill Gates.

Le Président américain est convaincu que sa réforme fiscale est un «nouveau miracle économique». En décembre 2017, il a déclaré que durant sa présidence 2,2 millions d'emplois ont été créé et le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis 17 ans.

Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, le cofondateur de Microsoft, Bill Gates et l'investisseur Warren Buffett ont une fortune totale qui dépasse l'épargne des 160 millions d'Américains les plus pauvres, rapporte un think tank américain.

Un impôt progressif est un impôt dont le taux augmente en fonction de la valeur de l'élément taxé. Aux États-Unis, il y a un double régime fiscal. Ce double système découle du concept de fédéralisme. Les américains doivent donc remplir une déclaration d'impôt fédéral et une déclaration d'impôt d'État.