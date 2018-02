Après le scandale, Melania tient-elle de nouveau la main de Trump?

Dans le contexte des révélations sur les relations présumées de Trump avec une actrice porno, des medias spéculent sur une photo du couple sur laquelle ils semblent proches. Cette fois-ci, la presse a immortalisé le moment où Melania a posé doucement la main sur le bras de son mari. Le couple Trump ne bat-il plus de l'aile?

Accompagné de sa femme, le président des États-Unis s'est rendu à l'hôpital Broward Health, à Pompano Beach en Floride, où sont soignées des victimes de la fusillade du lycée Marjory Stoneman Douglas, qui a fait 17 morts.

Après le couple a assisté à une fête disco à Mar-a-Lago, rapporte la chaîne américaine CNN. Une personne l'a vu assis sur un canapé en train de bavarder avec elle et a immortalisé cet instant en photo. Les Trump sont assis l'un près de l'autre, Melania a laissé sa main sur le bras de son époux. Sur la photo, la First Lady ne garde plus ses distances. Plusieurs fois, elle a même tapé légèrement la main de son mari.

Récemment, le couple s'est retrouvé au cœur d'un scandale suite à des soupçons, visant le Président, de liaison extra-conjugale. Karen McDougal, ancienne playmate, s'est livrée sur sa liaison avec Donald Trump, qui aurait eu lieu après que ce dernier a épousé Melania, a relaté le journal The New Yorker.

© AFP 2018 MANDEL NGAN Quand Melania Trump refuse de se faire prendre en photo avec son mari (vidéo)

L'actrice a donné cette interview en 2011, mais ses révélations n'ont été rendues publiques que maintenant.

Le 14 février, l'avocat personnel du Président américain, Michael Cohen a déclaré avoir versé 130.000 dollars de sa poche en 2016 à une actrice porno, Stormy Daniels. Il a cependant refusé de discuter de ce paiement, y compris du fait que Trump était au courant.