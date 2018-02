Elon Musk divulgue «par hasard» le mot de passe pour accéder à l’internet satellitaire

Ceux qui rêvent de se connecter au réseau internet satellitaire, un projet de SpaceX visant à apporter à la Terre un accès internet haut débit, pourraient tenter leur chance en composant le code proposé par le patron de l'entreprise spatiale en question, Elon Musk.

«Ne le dites à personne, mais le mot de passe du WiFi est "martiens"», a plaisanté M.Musk sur Twitter.

Don’t tell anyone, but the wifi password is “martians” — Elon Musk (@elonmusk) 22 февраля 2018 г.

​En 24 heures, son tweet a été partagé plus de 5,5 milliers de fois et a été marqué par plus de 40.000 mentions «j'aime».

Les internautes ont apprécié l'humour du patron de SpaceX.

​

​

​

​

© AP Photo/ John Raoux Elon Musk échoue à récupérer un élément de sa fusée

Cette blague d'Elon Musk serait liée avec le récent lancement de la fusée Falcon Heavy, portant à son bord deux satellites Tintin A et Tintin B visant à assurer l'accès à internet depuis n'importe quel endroit sur Terre.

D'après les représentants de SpaceX, les deux satellites ont été mis sur orbite avec succès et ont établi le contact avec la Terre.

Tintin A et Tintin B sont les deux premiers satellites de la constellation Starlink qui ambitionne de devenir le principal fournisseur d'accès à internet à longue distance. Pour y parvenir, plus de 4 000 autres satellites seront envoyés d'ici à mi-2021. L'objectif à plus long terme est une flotte de 12.000 appareils en 2024.

L'internet satellitaire pourrait permettre de connecter les zones géographiques pauvres ou reculées où le réseau terrestre est difficile à déployer.