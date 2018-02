Une plaque à la mémoire de Nemtsov sera installée sur l’immeuble qu’il a habité à Moscou

Le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine, a déclaré que la commission chargée de perpétuer le souvenir de grands évènements et personnalités de l'histoire et de la culture nationales s'était prononcée en faveur de l'installation d'une plaque commémorative à Boris Nemtsov, homme politique russe et opposant au Kremlin assassiné en 2015 à Moscou.

«La demande faite pour perpétuer sa mémoire et accrocher une plaque sur l'immeuble où il a habité a été transmise au gouvernement de Moscou par Ksenia Sobtchak. L'idée a été soutenue par de nombreuses personnalités publiques. Nous avons examiné la question à la réunion de la commission chargée de perpétuer le souvenir de grands évènements et personnalités de l'histoire et de la culture nationales et nous avons décidé d'approuver l'installation d'une plaque commémorative à Boris Nemtsov à l'adresse 3, rue Malaïa Ordynka», a écrit Sergueï Sobianine sur le réseau social VKontakte, l'«homologue» russe de Facebook.

© REUTERS/ Tatyana Makeyeva Jusqu'à 20 ans de prison pour les meurtriers de Boris Nemtsov

Ksenia Sobtchak , aujourd'hui candidate à l'élection présidentielle de mars prochain, a remercié le maire en soulignant que c'était une démarche nécessaire et qui allait dans le bon sens.

«Il faut se souvenir de Boris Nemtsov. Ainsi que de la façon et de la raison de son meurtre. Nous continuerons d'insister pour donner son nom au pont [sur lequel il a été assassiné, ndlr] et installer une plaque commémorative là-bas également, mais le premier pas a été fait et la plaque sur l'immeuble où Boris a habité fera son apparition prochainement! Je remercie tous ceux qui ont donné leur accord à signer cette lettre et tous ceux qui ont soutenu notre demande», a indiqué pour sa part Ksenia Sobtchak sur Instagram.

Boris Nemtsov, 55 ans, a été tué par balles dans la nuit du 27 au 28 février 2015 en plein centre de Moscou, non loin du Kremlin, «un assassinat qui a tout d'une provocation», a déclaré le Président russe Vladimir Poutine. Il avait été premier vice-Premier ministre du Président Boris Eltsine à la fin des années 1990. Après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000, il était entré dans l'opposition.