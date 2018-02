Un mannequin russo-ukrainien en Arabie saoudite partage l’histoire de son succès (images)

Darina Tkatchenko a déménagé avec sa famille en Arabie saoudite quand elle n’avait que trois ans et depuis lors elle vit et travaille en tant que mannequin dans le royaume du Golfe. Elle se confie sur sa vie et sa carrière dans une interview accordée à Sputnik.

Le mannequin d'origine russo-ukrainienne Darina Tkatchenko habite en Arabie saoudite et participe depuis l'âge de 10 ans à des sessions photo. Cependant, elle n'envisage pas de n'associer sa vie qu'au monde de la mode, assure-t-elle à Sputnik.

«J'ai grandi dans le royaume, c'est pour cela je parle couramment arabe. Mes langues maternelles sont toutefois le russe et l'ukrainien. Je parle aussi anglais et français. Je suis un manager diplômé. En ce moment, je travaille comme interprète», poursuit-elle.

Et d'ajouter: «Je n'ai jamais appris à être mannequin. Ce n'est pas un métier pour moi. C'est plutôt mon hobby depuis déjà 17 ans. J'enfile de beaux vêtements et je me laisse photographier. Ici, en Arabie saoudite, cela me paraît intéressant. Mais si mon mari — originaire du Canada — et moi, nous déménagions dans un autre pays, je renoncerais sans doute à poursuivre dans ce domaine».

De son propre aveu, elle aime voyager avec sa famille et faire des escapades dans le désert avec ses amis: «J'aime le désert. Il a un charme particulier».

Darina fait régulièrement du sport, au moins deux fois par semaine, et estime que les exercices physiques devraient faire une partie intégrante de la vie. Cependant, elle ne suit aucun régime particulier: «Je suis sûre que l'activité physique régulière est plus efficace que n'importe quel régime. J'aime la cuisine arabe et les plats à base de viande».

Concernant sa vie dans le royaume, le mannequin affirme que celle-ci est devenue depuis peu plus agréable: «Les derniers décrets du roi ont amélioré la vie des femmes en leur permettant entre autres de conduire une voiture. La vie n'a de cesse de s'améliorer. J'invite tout le monde à visiter le royaume pour faire découvrir ce pays magnifique», conclut-elle.