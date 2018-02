Les touristes ont choisi les meilleurs hôtels pour faire l’amour

Une entreprise spécialisée dans les produits contraceptifs a créé un guide des meilleurs hôtels pour amants après avoir «embauché» dix couples amoureux afin de passer une nuit dans des hôtels de luxe de par le monde, relate le journal The Daily Mail. Les amoureux ont par la suite publié leurs impressions sur la plateforme Place of Intimacy.

Ainsi, l'Australienne Jessica D'Argent, 23 ans, et son petit ami Justin Engelke, 26 ans, ont passé quatorze nuits dans divers hôtels à Sydney, à Melbourne, à Byron Bay, ainsi qu'en Tasmanie et en Australie de l'Ouest et ont «rédigé» dans la foulée le compte rendu leurs propres impressions érotiques

«Le voyage était magnifique. Nous avions deux semaines à notre disposition, toutes les dépenses étaient réglées et nous avons visité des hôtels-boutiques partout en Australie et évalué notre expérience», raconte Justin.

Puis d'ajouter avec un sourire: «Nous avons documenté non seulement notre vie intime, mais aussi la qualité de l'accueil des hôtels».

D'autres couples ont eu une expérience semblable en France, au Portugal, aux États-Unis et au Brésil. Toutes les particularités — à savoir le plafond miroir, la lumière dans la salle de bain et l'ambiance méditerranéenne — ont été fixées dans leurs «rapports».

«La chambre est pleine de miroirs. Il y a un miroir au plafond au-dessus du lit, des miroirs dans la cabine de douche, des miroirs partout», raconte un couple d'Américains à propos d'un hôtel de luxe à Miami.

«Il faisait froid la nuit et on a eu du mal à quitter notre chambre où il faisait de plus en plus chaud», poursuit un couple portugais.

Le guide comprend 30 hôtels-boutiques au total et la liste sera encore complétée à l'avenir, assure l'entreprise.